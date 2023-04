Почетният председател на ВМРО Красимир Каракачанов смята, че експертно или програмно правителство, без участието на политици ще бъде най-добрият вариант за страната ни. В интервю за bTV Radio той прогнозира, че кабинет с втория мандат на ПП-ДБ, дори да получи подкрепа от ГЕРБ, вероятно ще издържи само няколко месеца и ще бъде свалено. Каракачанов, който беше вицепремиер и министър на отбраната в кабинета Борисов 3, тогава се наложи да сложи синя каска и да влезе в ролята на умиротворител. В сегашната ситуация, на въпрос дали има нужда от сини каски и дали някой може да влезе в такава роля, Каракачанов отговори:

„Ще ви отговоря шеговито. В тази ситуация има нужда от сопа, пръчка, а не от синя каска, защото тогава трябваше да потушавам пожари от по-малките коалиционни партньори в коалицията, но сега като гледам този инат на така наречените нови променящи политиката политици, които половината от тях ги слушах по радиа и телевизии как си признават, че никога в живота си не са си мислели, че ще се занимават с политика. Те го смятат това за голяма гордост – че като си неопитен, неподготвен, си много добър, като гледам техния инат – 2 години вече, 5 пъти избори, вариантите са 2 – или ще се направи някакво правителство, или отиваме на избори.

Ясно е, че с мандата на ГЕРБ правителство няма да има по 2 причини. Защото ПП и ДБ не искат да участват в правителство на ГЕРБ, с министри от ГЕРБ и с мандата на ГЕРБ. Другият вариант на ГЕРБ е да направи коалиция с БСП, ДПС и ИТН. Това теоретично съществува като възможност, но едва ли Борисов ще има смелост да го направи, като се имат предвид съветите, или както казват някои анализатори натискът, който се оказва върху него да направи правилната евроатлантическа коалиция. Така че отиваме на другия вариант, при който примерно вторият мандат отива в ПП, и мисля, че тук им се върти в главата една безумна и бих казал непрактична мисъл – с техния мандат, тяхно правителство, да бъде подкрепено от ГЕРБ, мнозинството ще им стигне, като те разчитат, че същите тези външнополитически фактори, които притискат и тях, но повече и ГЕРБ, ще накарат Борисов да подкрепи тяхно правителство. Защо казвам, че е непрактично – защото насила хубост не става. Когато на някой му извиеш ръцете да направи нещо, което не иска и го унижиш, следователно ще им бъде търсен поводът при всеки удобен случай ГЕРБ да ги свалят. А те поводи ще дадат, защото са хора без никакъв политически опит, които смятат, че да влезеш в политиката е най-великото събитие в живота им. А доста случайни хора влизаха и излизаха от политиката през тези 32-3 години демокрация и смятат, че всичко разбират и могат, макар че за тези 2 години България е докарана до тежка икономическа ситуация и инфлация, високи цени, монополи, картел между веригите, които продават хранителни продукти. Така че – това не е добрият вариант. Това означава късо правителство до местните избори и след местните избори ще бъде съборено“.

Почетният председател на ВМРО очерта най-добрия според него вариант: „Най-разумният вариант според мен е, ако говорим като българи и държавници, а не като политически запалянковци от тази или онази агитка, е да се търси вариант на едно консенсусно правителство, в което е може би най-добре да не участват изявени политически фигури, за да има спокойствие. За да могат и Промяната, и ГЕРБ да обяснят на избирателите си, че всъщност това правителство се прави не с партийна цел, а с цел да се решават проблемите на хората“.

