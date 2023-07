“Фактът, че правителството не е обявило какво точно е дало на Украйна, означава че крие” Това коментира в ефира на bTV Radio бившият министър на отбраната и почетен председател на ВМРО Красимир Каракачанов. “Като бивш министър на отбраната съм човек, който има някакви контакти и има малко повече информация. Истината е, че не казват истината. Казват едно, но мислят да направят и друго. Става въпрос за военна техника. Могат да дадат много военна техника, която да обявят, че е с отпаднала необходимост. Като бронирани машини, танкове, някои далекобойни оръжия, не искам да ги споменавам, за да не направим дипломатически скандал. Доколкото наблюдавам и анализирам нещата, мислят и в тази посока”, допълни той.

“За боеприпасите лъжат. Не казват какви боеприпаси даваме, как го казват всички останали? И какво значи боеприпаси с изтичащ срок? Такъв термин в армията няма, това не са консерви, не е кисело мляко, не е салам. Практиката е, когато остават няколко години до изтичане на срока на годност, поръчваш на военните заводи, които произвеждат тези боеприпаси съответните количества, за да пълниш складовете. А старите ги продаваш на търг, с наддаване и се печелят пари, с които купуваш нови”, каза още той.

Цялото интервю с Красимир Каракачанов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.