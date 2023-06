„Това са съвсем нормални процеси в едно правителство, което беше създадено не от усещането за необходимост на партиите, които го направиха, а под външен натиск. И в тази ситуация както от Промяната и ДБ, така и от ГЕРБ-СДС имаше едно надхитряване.“. Така почетният председател на ВМРО и бивш вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов коментира напрежението между формациите в управлението.

„ГЕРБ се стремяха по всякакъв начин да доказват, че те не са в коалиция, а само осигуряват едно мнозинство и то забележете, само за избора на правителство, след което си формираха друго мнозинство в парламента с ДПС, Възраждане, с което прокарват много от решенията, които на тях са им необходими. От друга страна ПП-ДБ също не желаят техните избиратели да останат с горчивото усещане, че тези, срещу които са плюли, и са гласували, са техни коалиционни партньори. И така в това надхитряване да се скрие реално съществуващата коалиция, се стига до подобно напрежение. А коалиция има, защото какво означава коалиция – коалицията е когато намериш мнозинство в парламента да направиш правителство. Едно правителство, в което министър-председателят на ротационен принцип ще се сменя на 9 месеца, ако въобще това правителство изкара повече от 9 месеца, в което правителство ГЕРБ имат вицепремиер и министър на външните работи, имат зам.-министри, най-вероятно текат пазарлъци и за други постове. Така че – съвсем резонно е едно подобно правителство, което не беше направено от осъзнатото усещане, че е крайно време политическата криза да приключи и да се направи нещо полезно за хората, а когато едно правителство е съставено заради външната конюнктура и то най-вече заради войната в Украйна, и то под външно давление“, каза още Красимир Каракачанов.

