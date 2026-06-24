Състоянието на българското здравеопазване е „изключително тежко и критично“, а системата се нуждае от спешни реформи и по-справедливо разпределение на финансовия ресурс. Това заяви Красимир Митов от Синдикат „Защита“, който коментира исканията на синдикатите за промени в сектора и за приоритизиране на спешната помощ.

По думите му проблемите в здравеопазването засягат както пациентите, така и медицинските специалисти, които ежедневно работят в системата.

„Пълен хаос, който е във вреда на българските граждани. Във вреда е и на масата от хората, които работят в здравеопазването, а в полза на една малка група хора, които трупат богатства за сметка на системата“, заяви Митов.

Той посочи, че в последните месеци са били изнесени данни за сериозни финансови дисбаланси в някои лечебни заведения и за високи възнаграждения на ръководители на болници, които същевременно работят с натрупани загуби.

„Тези хора нямат моралното право, когато болничните им заведения работят на огромна загуба от десетки милиони левове, да продължават да получават по 20, 30, 50 хиляди евро месечно. В същото време болниците са в окаяно състояние, липсва персонал, а лекарите и медицинските сестри са пренебрегнати и работят за жълти стотинки“, каза още той.

Според Митов твърденията, че в системата няма достатъчно средства, не отразяват реалната картина. По думите му проблемът не е само в размера на ресурса, а в начина, по който той се разпределя.

От Синдикат „Защита“ настояват за въвеждане на по-справедлив механизъм за финансиране на здравеопазването, който да гарантира достойно заплащане на медицинските специалисти и по-добри условия за работа. Сред приоритетите, които организацията поставя, е и укрепването на спешната помощ, която според тях е един от най-натоварените и недофинансирани сегменти на системата.

„Надяваме се това, което беше осветлено от министъра на здравеопазването, да има реално продължение и да доведе до конкретни действия. Време е да се сложи край на практиките, които ощетяват както пациентите, така и хората, които работят в сектора“, подчерта Красимир Митов.

Според него без дълбоки структурни промени и по-строг контрол върху разходването на средствата кризата в здравеопазването ще продължи да се задълбочава, а недостигът на кадри ще остава един от най-сериозните проблеми пред системата.