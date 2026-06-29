„По отношение на проекта за бюджета, най-притеснителното нещо за нас не е казусът с осигуровките, напротив, ние сме доволни от предложението на властта по отношение на осигуровките и считаме, че това е единственият резонен механизъм, по който това може да се случи. Но механичното намаляване на разходите за персонал навсякъде ще бъде пагубно за най-ключовите структури. Ако в някое ведомство някой стои и получава заплата и няма никаква работа, ако там има десетки и стотици работни места, които стоят празни по неясни причини, то в ключовите институции това не е така. Там заплатите са ниски, обемът на работа е огромен, ако има незаети щатни бройки, то е, защото никой не иска да постъпи на работа там. Именно това е най-притеснително за нас- съкращавайки по 10% навсякъде, тези недофинансирани и към момента структури ще бъдат орязани още. Текучеството ще стане още по-голямо и се опасяваме, че може да се стигне до блокаж на сериозни институции като НОИ, като здравната каса, като АСП, Агенция по заетостта, статистиката, кадастъра, структури, без които нашето общество не може.“ Това обясни пред bTV Radio Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители „Подкрепа“, след днешния протест с искане за отмяна на Закона за държавния служител и срещу намаляването на разходите за персонал.

„Нашето предложение за премахване на Закона за държавния служител не датира от днес, още през миналата година повдигнахме обществен дебат по този въпрос, като направихме анализ на законодателството, касаещо държавната служба и видяхме, че за последните повече от 20 години на държавните служители са им отнети всички привилегии, за които горещо се дебатира в публичното пространство. Поради тази причина не е нужно да генерираме още негативизъм към работника в държавната администрация, а и защото законодателството не дава никакви привилегии на тези служители, смятаме, че е редно всички работници да имат равни права и равни задължения. Не веднъж сме посочвали недъзите на законодателството, но това, че те нямат право на клас прослужено време, на втори трудов договор, на ваучери за храна и на редица други неща, на които право има един обикновен работник, е показателно за това, че Законът за държавния служител е загубил своята функция. Идеята е била там да са най-високо квалифицираните хора, най-високо платените, хората с най-висока експертиза, и с опит, който да бъде полезен за обществото, виждаме, че този закон с времето е загубил своя смисъл, затова предлагаме той да отпадне, както и всички наредби, които го придружават.“, каза още Кремена Атанасова.

Целия разговор за заплатите на държавните служители и разликите във възнагражденията за една и съща длъжност в различни институции, можете да чуете на следващия звуков файл.