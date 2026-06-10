Българският евродепутат Кристиан Вигенин отправи критики към европейската регулация, която задължи производителите на пластмасови бутилки да използват прикрепени капачки. В ефира на bTV Radio той обясни, че темата е била повдигната в Европейския парламент заради множеството сигнали от граждани и необходимостта от по-реалистичен подход при изработването на екологично законодателство.

„Поставих въпроса на европейско ниво, защото решението е европейско. Става дума за Директивата за пластмасите за еднократна употреба, приета през 2019 година, която държавите членки трябва да прилагат в националното си законодателство“, посочи Вигенин.

По думите му темата постоянно се поставя от граждани по време на различни срещи и обществени дискусии.

„Във всичките ми разговори по различни поводи непрекъснато се повдига въпросът за прикрепените капачки. Затова реших да го поставя и в Европейския парламент. Преди това съм отправял и парламентарни въпроси към Европейската комисия“, обясни евродепутатът.

Той припомни, че през 2027 г. е предвидено преразглеждане на директивата, като вече е била събирана обратна връзка от граждани и организации.

„Предстои да видим какви ще бъдат резултатите от анализа на директивата и какво ще предложи Европейската комисия. Но практическите вреди и неудобствата за гражданите не бива да бъдат подценявани“, подчерта Вигенин.

Според него проблемът не е само в ежедневните неудобства, а и в негативния ефект върху отношението на хората към европейските институции.

„Емоционалният ефект върху отношението на гражданите към Европейския съюз също не трябва да бъде пренебрегван. Имаме всички основания да се опитаме да премахнем една прекомерна регулация, която създава неудобство за милиони европейци“, заяви той.

По отношение на реакциите от страна на производителите Вигенин отбеляза, че те вече са се адаптирали към новите изисквания.

„Производителите нямаха особен избор и се приспособиха към производството на бутилки с прикрепени капачки. Но не на всички им се получава достатъчно добре“, каза той.