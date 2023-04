„Като синдикат считаме, че доходите на лицата са много ниски и настояваме за увеличение на заплатите в публичния сектор между 15 и 30 процента. И ако това се случи, по отношение на заплатите искаме да имаме необлагаем минимум на МРЗ, това ще отвори дефицит, който може да компенсиран с прогресивна данъчна система за всички останали доходи. Предлагаме МРЗ да бъде увеличена сега на 850 лева“. Това каза в интервю за bTV Radio доц. Валери Апостолов – конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“, председател на синдикат „Висше образование“ и бивш заместник-министър на труда и социалната политика.

На заседание на НСТС днес беше отхвърлен бюджетът, предложен от служебния кабинет заради високият дефицит от 6,4%.

„За КТ „Подкрепа“, ние изразихме становище, че е много притеснително, че не откриваме в така предложения проект на бюджет на държавата за 2023 година никакви конкретни мерки, свързани с намаляване на дефицита от една страна, от друга страна не съзряхме да има и мерки, които да бъдат свързани с това да се гарантира някакъв ръст на доходите на лицата, които са заети. Това бяха основните 2 момента, като всъщност ние изразихме позиция, че имаме разбирането, че служебното правителство не може да предлага като цяло някакви сериозни политики, защото после няма да може да ги изпълнява, но все пак ние се намираме в икономическа и социална криза и казахме, че за нас е наложително да има управленски решения. КТ „Подкрепа“ настоява да има задължителна данъчна реформа, защото дефицитът от 6,4 процента може да бъде свален наистина на 3%, но тогава не трябва да се взема дълг. Естествено, ако дългът е наполовина, и дефицитът ще е наполовина. Как може да се получи това нещо – ние коментирахме, че има сериозни лостове с данъчните реформи, които могат да компенсират този дефицит, като например свръхпечалбите, които бяха генерирани, благодарение на компенсациите, които се изплатиха от държавния бюджет – следва да бъдат обложени, защото раздаваните помощи, знаете, че нямаше критерии и се раздаваха и на тези, които имат потребност, и на тези ,които нямат. Те доведоха до свръхпечалби и за тях е нормално тези средства да се върнат в бюджета. Ние предложихме като цяло да има данък върху свръхпечалбата и този данък може да вкара в бюджета около 2 милиарда и половина лева. Всъщност предложението беше това да бъде еднократна мярка, а ние искаме това да бъде постоянна мярка, която да подкрепи бюджета. На следващо място – данъкът върху дивидентите не е сериозно да е толкова нисък – 5%, има логика той да бъде 10%, може би над милиард ще излязат и от там. В Закона за корпоративното подоходно облагане предложихме двустепенна скала, но дори да се приеме единен данък от 15%, това означава, че от там ще излязат около 2,3 милиарда допълнително и това са изчисления на МФ“, посочи доц. Апостолов, който участва в Тристранния съвет.

Цялото интервю с доц. Валери Апостолов от КТ „Подкрепа“ можете да чуете на звуковия файл.