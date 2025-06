„Тук е много важен моментът с това да се оправдават очакванията на хората. Политиците, освен, че трябва да защитават интересите на България, трябва и да предупреждават и да се грижат за това хората да разбират реалността, да имат реалистични очаквания. Когато се каже, че това е една прекрасна перспектива, всичко ще е цветя и рози, хората ще станат по-богати, доходите ще нараснат, за мен е опасно, рисково и донякъде безотговорно, защото ние можем да видим страни в еврозоната днес, които имат изключителни икономически предизвикателства и проблеми, дори една Германия е на червено, стагнира, една Франция с големи дългове, Италия със забавяне на конкурентоспособността като цяло, цялата еврозона с високи задължения, дори средните почти гонят 90% дълг спрямо икономиката в еврозоната. Българите пътуват много, които имат прилични доходи и знаят, че Европа има проблеми по отношение на социален мир, променят се реалностите в не добра посока за Европа.“ Това каза пред bTV Radio Кузман Илиев, икономически и политически анализатор и съпредседател на „България може“.

