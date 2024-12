„Поздравявам БНБ за държавническата позиция, защото действително това е един междуинституционален конфликт, който прави така, че българите се чувстват несигурни. Централната банка казва едно, Министерството на финансите казва друго. И е факт, че дълго време с едната ръка БНБ се опитваше да даде сигнал за повече консерватизъм в харчлъка, за по-малко политики, с които ще се вдига инфлацията, за охлаждане на мераците да се правят много сериозни спекулативни действия в кредита, при банките, при правителството, при всички, от друга страна Министерството на финансите доста по-политизирано и под влияние на политическата конюнктура раздаваше широко и увеличаваше тези големи разходи, които помпаха инфлацията. Отговорна е позицията на Централната банка, ние я приветстваме, може би няколко дни преди излизането на конкретната информация, от „България може“ излязохме с позиция, че тук философията е много объркана и се харчи изключително щедро, като това нещо под никаква форма няма разумен разчет как всъщност ще бъде финансирано и нашето голямо притеснение е, че ще бъде финансирано с вдигане на данъци и осигуровки, което ако сега в бюджета не го виждаме на преките данъци, има някакви много фантасмагорични такива, задължително в следващата година – 2026-та, ще се изразява в повишаване на осигуровки, повишаване на данъци. Ние вървим към тази изключително опасна и токсична финансова политика да натискаме средната класа и работещия бизнес. За съжаление това нещо е продиктувано само и единствено от изключителната колективна безотговорност. Това е трагедията на общата собственост. В момента ние имаме една обща размита политическа собственост върху публичния ресурс, върху държавните пари, народната пара, някакви хора идват, казват – раздаваме щедро, разходите нарастват с 20 милиарда.“ Това коментира пред bTV Radio Кузман Илиев, икономист, политически анализатор и съпредседател на новата формация „България може“, по повод позицията на БНБ срещу проектобюджета за догодина.

Цялото интервю с Кузман Илиев за рисковете, които залага бюджетът, за ползите от приемането ни в Шенген и по суша, и за политическите консултации можете да чуете на звуковия файл.