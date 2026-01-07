“Преминаването към еврото е един нелек преход, защото в България очакванията за еврозоната са много поляризирани.” Това каза в ефира на bTV Radio икономистът Кузман Илиев. “Една част от хората очакват, че ще станем по-богати, което, разбира се, не става така. Трябват спестявания, трябват инвестиции, трябва много работа. Друга част от хората очакват, че нещата ще бъдат много тежки. Действително гратисният период, закръгленията нагоре, освобождаването на повече пари от банките в системата също влияят в посока на това цените да растат и хората действително първоначално в самия процес на навлизане в еврозоната и малко преди това обедняват. Това е очевиден факт и той не е само тук, той е, навсякъде така е наблюдавано, че се случва. Което само по себе си предизвиква и съответните психологически очаквания у икономическите агенти за това, че трябва да сменят и да променят своето потребителско поведение. Започва се да се харчи за най-необходимото. Това, разбира се, по-малките търговци веднага го усещат. Дава се едно голямо конкурентно предимство на по-големите вериги, които имат икономия от мащаба и могат да си позволят да замразяват цени, да не се съобразяват с покачването на всички разходи, дори на разходите за труд, които нарастват по-бързо от производителността в България.”, допълни той. Цялото интервю с Кузман Илиев може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.