„И едните, и другите така са рамкирали политическия разговор, че сядането заедно вече е невъзможно. Много болезнено политически е. Когато казваш, че някой е зъл, че някой е корумпиран, че имате различни светогледи, въобще разбирате политиката по различен начин, няма как да седнеш с този човек, само че в един момент изборите правят така, че без коалиция няма да мине и трябва да седнеш с него. Сядането с него е изключително болезнено политически, тъй като собствените ти симпатизанти те атакуват, казват – ти ни излъга в очите, ние се борихме срещу това нещо. Така че тази патова ситуация, плодовете, които ние берем са от много дълго посяване на раздор. Няма как това да се промени, без да се промени разговорът. Ние не сме важни политическите партии, важна е икономическата сигурност на българите, важно е добруването на хората и затова ние вече не изхождаме от нашите егоистични политически интереси, а от това да мислим за решение на големите важни кризи. Това нещо аз в момента не го виждам и моето обяснение е просто – и едните, и другите имат полза от тази патова ситуация, те са в раздаването на картите, изчакват, мобилизират електоратите си, подозират, че на следващите избори вече ще има яснота в Америка Тръмп да държи здраво юздите, и тогава и едните, и другите в един момент ще могат пред електората си да кажат – това е ситуацията следващите 4 години, ПП-ДБ ще кажат – или играем сега с това, което се формира след поредни избори, или 4 години няма да имаме достъп до властта. ГЕРБ ще са в по-силна позиция тогава, защото вече ще имат много ясен хоризонт на определени партии, с които могат да играят, Тръмп ще е плашило в тяхна полза, и ситуацията би била полезна за всички. Междувременно губи българският бизнес, губи бюджетът, за който има неяснота, губят данъкоплатците, това се случва.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Кузман Илиев, икономист и политически анализатор за разговорите, които стартираха поотделно с други формации ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, липсата на диалог между първите две политически сили и обяснението на Кирил Петков, че „ГЕРБ измислят множество причини да не говорят с нас, но истината е само една - не могат да се откажат реално от Пеевски“.

На въпрос дали четворната коалиция, предложена от Борисов би била възможна, ако той се откаже от премиерския пост и бъде предложен друг кандидат, Кузман Илиев отговори: „Ако Борисов склони да се отдръпне и ако всички други са казали, че това е единственото условия пред тях за създаване на кабинет, този ход може да се проиграе. Не трябва в никакъв случай да мислим, че тезата на Борисов, че може само той да е премиер, е последната. Той е склонен според мен да върне назад, той обаче трябва да получи нещо срещу това. Какво ще получи е въпросът. И когато всички по веригата, които могат да участват в такава коалиция, са в много слаба преговорна позиция, нямат аргументи, сами не могат да направят нищо, истеризират по темата той да не е премиер, практически ключът от правителството е в неговите ръце. Той знае, че ако направи жест към тях, реверанс, ще бъде в много силната държавническа позиция, ще ги вкара в сглобка, от която ще загубят само те, така че аз това не го изключвам, да ви кажа. Много хора казват – няма да има кабинет, напротив, вече се заформя нещо, напрежението нажежава, нажежава, и единственият, който може да разсече този гордиев възел се явява пак Борисов като спасител.“

