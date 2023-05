Възможно е да не се ощетяват социалните плащания и да се запази нисък дефицит. Това коментира в предаването “Важното, казано на глас” по bTV Radio икономистът Кузман Илиев. “В бюджета има доста от къде да се реже, с оглед на това, че в държавата ние сме забелязали, че има доста неефективности. И разходите за персонал и издръжка бяха чувствително завишени. Самата служебна финансова министърка казваше, че предлага едни орязвания от 10%, в бюджета, който предлага, сега никъде не видяхме отразени такива орязвания. В капиталовите разходи също има някакви резерви”, добави той.

Цялото интервю с Кузман Илиев пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.