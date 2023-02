“24 обучени доброволци, обучени спасители тръгват към Турция с 4 буса” Това каза в ефира на bTV Radio основателят на инициативата „Капачки за бъдеще“ Лазар Радков.

“Те си пуснаха неплатен отпуск за една седмица и тръгват. Утре сутрин чакаме последните пълномощни и 2 буса ще отпътуват от София, един от Пловдив и един от Несебър. Събират се хора от спасителни формирования, които са работили заедно и са обучени. Отиват да помагат, защото в първите няколко дни трябва да се действа бързо. Там е студено, а хипертермията е много коварна. Ще пуснем и кампания за набиране на дарения”, каза Радков.

Той обясни, че има връзка с хора, които са в бедстващите райони. “Те имат нужда от палатки, спални чували, спасителни фолиа. Там през нощта температурите падат до под 0 градуса. Това, което споделиха е, че се очаква броят на жертвите да достигне над 20 000”.