“Повишаването на основните лихвени проценти от европейската централна банка (ЕЦБ) е пореден опит да се укроти инфлацията в еврозоната” Това каза в ефира на bTV Radio банкерът Левон Хампарцумян. “Като резултат означава малко по-високи лихви, малко по-консервативни условия за даване на кредит и леко охлаждане на икономиката. Това беше очаквано. Тези, които сега ще вземат нов кредит, най-вероятно ще им излезе по-скъпо, в сравнение с хората, при които цената на кредита е регулирана. Няма да бъде шоково поскъпване, а по-скоро плавно, защото никой не иска да му се разбягат клиентите”, допълни още той.

Цялото интервю с Левон Хампарцумян пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.