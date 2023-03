“През следващите месеци можем да очакваме плавно повишаване на лихвите по кредитите” Това каза в ефира на bTV Radio банкерът Левон Хампарцумян. “Няма да бъде катастрофално от гледна точка на потребител. Разбира се, в някои случаи ще трябва хората да си направят един по-напрегнат бюджет, за да може да си покрият кредитите”, допълни той.

Левон Хампарцумян коментира още, че очаква в следващите месеци да спре оскъпяването на банковите такси. “Цената на услугата в един момент стига до такова ниво, че хората престават да я използват. Най- вероятно, заради конкуренцията между банките, някои ще започнат да намаляват цените. Знаете, че заради високите транзакционни такси на банките се появиха алтернативни компании, които влизат в най-нискорисковия сегмент на финансовото посредничество. Те си позволяват да предложат доста по-евтина и качествена услуга. Банките се опитват да наподобят тази услуга, както вече се случва и там вероятно новопристигналите ще се опитват да вдигат цените, защото засега завоюват само пазарен дял, но не правят пари. От друга страна банките ще започнат да предлагат в един момент относително по-ниски цени. Най-вероятно в следващите месеци таксите на банките ще спрат да се покачват”, посочи той.

Цялото интервю с Левон Хампарцумян пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.