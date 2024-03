“Всеки, който взима ипотечен кредит трябва да е сигурен, че при повишаване на лихвите би могъл да се оправи” Това каза в ефира на bTV Radio банкерът Левон Хампарцумян. “Има една категория хора, които може да са закупили повече имоти с цел спекулация в добрия смисъл на думата - с надеждата да спечелят от препродажба или от наеми. Но ситуацията на пазара в следващите години може да ги изненада неприятно, не е задължително, но може и да загубят пари. Спомняме си, че това се случи през 2008-2010 година. Когато някой има затруднения да си покрива заем, едно от първите неща, които трябва да направи е да говори с институцията, която му е отпуснала заема с идеята да се преструктурира по начин, че да бъде поносим за кредитополучателя.”, добави Хампарцумян.

