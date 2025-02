За хронична липса на животоспасяващи медикаменти за епилепсия у нас сигнализират пациенти и лекари в Световния ден за борба със заболяването. Сред липсващите лекарства попадат медикаменти за приложение в спешни случаи и за венозно лечение. Защо години наред властта нe чува пациентските организации, чуйте от интервюто с Веска Събева - председател на АРДЕ пред водещата Лили Ангелова.

