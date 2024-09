„Скандалът с липсващото знаме на Северна Македония не само, че е измислен, но той разкрива цялата агресия и държавна идеология, която се основава върху омразата срещу България, защото първо няма гаф от страна на България, няма протоколен гаф, няма дори невъзпитано поведение, защото подобна реакция при частна визита, при самопоканване дори, това означава само едно нещо – не липса на възпитание и на добро отношение, а откровена агресия, защото нито президентът, нито коя да е институция в България не бяха длъжни да приемат среща с когото и да било, независимо в какво качество е дошъл. Не знам дали българските граждани знаят, но по време на зимния и летния сезон има много световни и чужди фигури, които идват да почиват, и никой не бива приеман в президентството. След подобно домакинство да реагирате по този начин, само сами разкривате собствената си политическа перверзия.“ Това каза в ефира на bTV Radio журналистът Любчо Нешков. Преди дни властите в Скопие реагираха остро, заради липсващото знаме на страната, при срещата на президента Румен Радев с Гордана Силяновска-Давкова?

Цялото интервю с журналиста Любчо Нешков по темата можете да чуете на звуковия файл.