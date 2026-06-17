„Смазващо е мнозинството в Европейския парламент, срещу опитите на Томас Вайц да прокара не само чужди, но и антиевропейски послания и политики, защото подкрепата за този доклад е над 3 и нещо към 1. Единствените, които гласуваха в подкрепа на Томас Вайц са от групата на Зелените. Смущаващо е и голям брой въздържали се от групата на социалистите. Второто нещо – не само историческата комисия и отношенията между България и Северна Македония, които са важни и които напълно отговарят на това, което е включено в преговорната рамка за започване на преговори на Северна Македония за Европейския съюз“. Това коментира пред bTV Radio журналистът Любчо Нешков, по повод гласувания днес в Европейския парламент доклад за напредъка на Северна Македония, в който беше запазен текстът, свързан с работата на съвместната българо-македонска комисия.

Любчо Нешков посочи, че според него многократно по-важно е, че в Северна Македония има чуждо влияние, свързано със Сърбия, Китай, Русия, и други оси, които искат да вклинят в сърцето на Европа сили, които искат да го разрушат.

„Това е послание, това е програма по какъв начин европейските политици, преди всичко българските, защото ние няма нужда да се обръщаме към някого, за да получим подкрепа от когото и да било по отношение на преговорен процес, започване на преговори, ние сме основният играч в този регион, който трябва да напътства и подпомага колегите и партньорите в Европейския съюз.“, каза още Любчо Нешков за заключенията в доклада.

Целия разговор за гласувания доклад и за случая с палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие, можете да чуете на следващия звуков файл.