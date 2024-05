“Предизборната кампания в Северна Македония беше едно разголване на македонизма в най-лошия му вариант” Това каза в ефира на bTV Radio журналистът Любчо Нешков. “Изключителна агресивност, изключителна омраза, нямаща нищо общо с дори най-елементарни европейски ценности. Тази агресия и омраза беше насочена през цялото време от всички политически формации срещу България. С една единствена цел - страната да бъде блокирана и подчинена в услуга на чужди интереси”, допълни той.

Цялото интервю с Любчо Нешков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.