„Това, което направиха едно време с екотаксите и ги пуснаха във времето първо за автомобилите, после за камионите, с това не направиха абсолютно нищо и сега ще бъде същото. Тези пари отиват в едни частни фирми, в частни джобове, това, че възнамеряват да направят така, че да облекчат влизането на по-екологично чисти автомобили в България, смятам, че няма да го направят, а пак ще захранят някоя хранилка във времето. Екологично чисти автомобили като електрически автомобили, те трябва да помислят както е на запад, на всеки 200-300-500 метра да има зарядни станции ,на които да може човек, влизайки в централната част на градовете да си остави колата безплатно, без да плаща паркинг, и да си я зареди безплатно. Тогава вече е стимулът. А стимулът с едни 500 лева, и то казват и нагоре, това означава, че искат наново да съберат едни пари в своите джобове, да нарушат един толкова крехък бизнес като нашия, който навремето в пандемията бяхме най-пострадали, и все още сме най-пострадали, защото в момента много трудно се намират автомобили втора употреба. И тук искам да кажа нещо много важно. Тези хора са овластени и разполагат с много пари, мислят от капандурата, от високо, но нека се замислят за бедния българин как би могъл да си закупи един нов автомобил, как би могъл да го изплаща, за кое по-напред ще му стигнат парите, пък нека помислят и за малките населени места, където хората едва-едва свързват двата края. На тях им трябва по-стар автомобил, който да може да се придвижва от точка А до точка Б, да отидат до болница, до голямо населено място да си свършат работа. Аз съм ок да сложат за градските части, както се говори, общината да сложи едни еко винетки, който няма сертификат и му е стар автомобилът да не може да влиза в централните зони на града или примерно тези над 10 години да не могат въобще да влизат в градските условия, да намират други начини за придвижване – има примерно буферни паркинги, и от там да си хващат метро или нещо друго до център И доколкото чух, гледат да се плащат от самите вносители на автомобили. Докога искат да ни мачкат? Накрая ще се вдигнем и ние да отидем на протести ,за да могат да ни видят, а ние сме една голяма гилдия!“

Това заяви пред bTV Radio Любомир Доросиев, заместник-председател на Асоциацията на вносителите на автомобили по повод идеята, лансирана от транспортния министър за нов данък от минимум 500 лева за внос на стара кола. Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.