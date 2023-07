“България ще се присъедини към еврозоната, защото това сме договорили при присъединяването си към ЕС. По мое мнение бързането за влизане в еврозоната от 1 януари 2025 година би било преждевременно, поради което рискът е по-голям, отколкото евентуалните ползи и аз съм за отлагане на влизането на България в еврозоната, докато страната не е по-добре подготвена” Това каза в ефира на bTV Radio номинираният за управител на БНБ от “Възраждане” Любомир Христов. Попитан дали няма противоречие между неговата позиция и тази на партия “Възраждане”, той каза: “Може да има различия, чувал съм председателят на партия “Възраждане” да казва, че е против влизането на България в еврозоната, но като потенциален управител на БНБ аз смятам да се съобразявам с действащите в страната закони и ангажиментите, които сме поели по международни договори и това съм го заявил на господин Костадинов. Ако той намира противоречие в това, е в пълното си право да оттегли кандидатурата ми”, допълни Христов.

Цялото интервю с Любомир Христов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.