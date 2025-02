„Близките не могат да повлияят на тези пациенти, дори да ги обичат и да са загрижени за тях, защото техните аргументи няма да бъдат чути. Аргументите, които един тежко психично болен човек с тежки диагнози като биполярна болест или шизофрения, аргументите, които те чуват са в тяхната собствена глава. Те са скъсали с реалните аргументи, за съжаление, и са лишени от възможността за логично мислене. И точно тук обществото пропада, защото се намесват хора, които говорят за права, за защита на права, с основание, за закрила срещу злоупотреби с такива пациенти, които могат да бъдат малтретирани и несправедливо третирани и лошо лекувани. Но истината е, че тези хора в този период на живота си, когато излизат от болница, макар и с възстановена вменяемост или способност за мислене, много скоро те компенсират, тоест престават да се лекуват и отново биват обхванати от халюцинаторни изживявания, параноя, налудности и психоза, които са ужасно мъчителни. Резултатът от техните психотични симптоми понякога е фатален за тях или за някой друг.“ Това коментира пред bTV Radio психиатърът Любомир Канев след случая, при който вчера млада жена нападна и рани с нож трима души на улицата в София.

„Въпросът е наистина много сериозен. Аз като дългогодишен психиатър в България и в Америка разбирам много добре трудността на обществото да схване защо този проблем е толкова трудно разрешим и толкова плашещ. Най-тежкият проблем при този вид заболявания, с които аз съм се занимавал цял живот е това, че пациентите, за разлика от пациентите в другите сфери на медицината, не разбират своето състояние. Ние го наричаме анозогнозия - липса на съзнание за болест, и това е най-тежката част, защото именно тази особеност на по-тежките психически заболявания ги кара да не следват инструкциите и направленията, и съветите на лекаря за своето лечение. И един път даже стабилизирани при болнични условия, те биват оставени сами на себе си и на своите решения, а техните решения са продиктувани от липсата на органа, който взема решения – на разсъдъка, който е необходим, за да вземеш верните решения.“, каза Любомир Канов.

