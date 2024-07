„Надявам се, че не очаквате някакво фройдистко обяснение от едипов тип, където Едип убива баща си, но аз гледам на политическия пейзаж малко отстрани, понеже на задния план, в така нареченото задкулисие протичат процеси, които остават тайнствени за хора като мен и за широката общественост. Какви са тези процеси, дали те имат само личностен или геополитически и външен характер, ми е трудно да гадая, но подозирам, че е именно така. Тоест не става дума само за чисто фройдистко-едипов конфликт между баща и син, а за подземни сили, които се борят за власт. Тази власт, която беше упражнявана десетилетия по много особен префинен начин от ДПС, разбира се по един монархичен маниер от почетния председател Ахмед Доган, всичко това започва да излиза наяве и разбутва доста хаотичния български политически живот, и утежнява така наречената институционална криза, в която е изпаднала страната.“ Това коментира пред bTV Radio психиатърът Любомир Канов по повод конфликта Доган-Пеевски, и думите на Хамид Хамид от ДПС, че отношенията между двамата са много по-силни, отколкото са между баща и син.

„Доколкото чух, Пеевски обяви себе си като човек, който не е предател, неизвестно на кого и защо. Освен това е евроатлантик, освен това е преследван от двете най-евроатлантически държави – Съединените щати и Великобритания, по закона Магнитски. За мен голяма част от това, което става в парламента, извън парламента и в медиите, има елементи на буфо опера, буфонада, има елементи на водевилен театър, който щеше да бъде много комичен, ако не беше в някакъв смисъл и зловещ, защото залозите са твърде големи за страната, пък може би и за самите участници. Това, което изглеждаше като синовна любов, всъщност е много повече подобно на блато с алигатори, където започва битка под водата и отгоре се виждат само отвреме навреме челюстите на биещите се.“ , каза още Любомир Канов.

