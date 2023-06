Бунтът на групировката „Вагнер“ ще има консолидиращ ефект за обществото в Русия. Това посочи в анализ пред bTV Radio Любомир Кючуков – дипломат, директор на Института за икономика и международни отношения, и бивш заместник-министър на външните работи.

„Могат да се формулират 2 основни резултата от това, което се случи – първото е, че събитие с потенциала да предизвика дълбока криза, се превърна просто в епизод. И второ, че бе предотвратен хаос в Русия. Това беше действително може би най-тежкият момент в управлението на Путин, но тук следва да се отчита, че атаката, която дойде, тя дойде от радикалното националистическо крило, което изразяваше недоволство от странната война, която Русия води. В смисъл без да впряга всички ресурси и наличната мощ, и от тази гледна точка това не беше протест срещу войната, не дали да се води войната, а как да се води войната. А второто – от гледна точка на евентуалния хаос – нещо, което бе повод за притеснение и в Европа, и в съединените щати, и вече има достатъчно информация от официални източници, че са осъществявани контакти на различни нива между Съединените щати и Русия по време на метежа, най-вече от гледна точка на контрола върху ядреното оръжие. И според мен тук по-скоро изводът е, че отражението на този метеж по-скоро ще има консолидиращ ефект върху руското общество, защото неутрализацията на метежа имаше два фактора, които според мен са важни. Първо – тя беше много бърза във времето. Не позволи да има деморализиращ ефект върху армията и конфронтация в обществото, и второ – всичко това се случи, без проливане на кръв. Нямаше ситуация ,при която руснаци да убиват руснаци, което беше важно от гледна точка на преодоляване на последиците. Какъв оттук нататък се бъде развоят на събитията, предстои да видим“, коментира Любомир Кючуков.

