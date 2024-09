„Безспорно убийството на Насрала и други лидери, както и операциите на Израел в Южен Ливан, нанасят сериозни вреди и отслабват Хизбула, но те не ликвидират Хизбула. Израел не за първи път убива лидер на Хизбула, Израел не за първи път влиза в Южен Ливан, защото се очаква и сега да влезе там, но във всички случаи досега и Хизбула се е възстановявала и тя е намирала своя нов лидер, който обикновено е бил по-радикален от предишния.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи.

„Всички в момента си задават този въпрос – какви ще бъдат ответните действия на Хизбула, до голяма степен това ще зависи и от това дали ще има сухопътна операция на Израел в Ливан или не, сухопътна операция, която всички очакват. Битката с Хизбула няма да бъде по-лесна, отколкото битката с Хамас, виждаме, че ситуацията в Газа,войната продължава вече една година, и от това страдат преди всичко хората, живущите в Газа. Не се очаква в Южен Ливан при навлизане на Израел нещата да бъдат по-прости.“, посочи още Кючуков.

Целия разговор за ситуацията в Ливан, както и за още една важна за страната ни международна тема - за победата на крайната десница на вчерашния вот в Австрия, и как резултатът от изборите ще се отрази на решението за влизането на България в Шенген и по суша, можете да чуете на звуковия файл.