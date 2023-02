“Самият факт, че през последната седмица централна публична тема беше дали ще има сблъсъци по време на отбелязване на годишнината от рождението на Гоце Делчев илюстрира състоянието на двустранните отношения и доколко те са се влошили” Това каза в ефира на bTV Radio директорът на Институт за икономика и международни отношения и бивш заместник - министър на външните работи Любомир Кючуков.

“Допреди само няколко години съвместното поднасяне на цветя на паметници на исторически личности беше нормална практика, която не предизвикваше напрежение. Нещо повече - това беше част от договореностите, които трябваше да обединяват двете страни, днес се радваме, че бяха избегнати сблъсъци. И ако си зададем въпроса какво се промени през последните няколко години, аз бих казал, че се промени българската политика”, допълни той.

