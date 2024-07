„Отказът на Байдън беше очакван, логичен, но и рискован ход, защото Байдън просто не можеше да бъде оставен да продължи тази кампания, защото това водеше демократите към сигурна загуба. И тук не става дума само за последните изяви. Те бяха просто част и върхът на един процес, който започна доста отдавна. И действително това, което поставихте като въпрос е ключово в момента – как ще бъде преформулирана новата надпревара. Дали като продължение на битката Байдън-Тръмп, или това ще бъде представено като съвършено нов сюжет. Първото е в интерес на републиканците и те ще се стремят към него, и самото издигане на кандидатурата на сегашния вицепрезидент на Байдън Камала Харис прави тази задача доста по-лесна за тях – да представят това като продължение на досегашния сблъсък. Докато второто евентуално би дало шанс на демократите. Но това не би било никак лесно, защото те трябва да демонстрират и приемственост в политиките и по тази причина не биха тръгнали към отрицание на действията на досегашния екип на Байдън, и същевременно да се представят като едно ново начало. Очевидно кампанията на демократите в момента се нуждае от силен и скоростен нов импулс, защото трябва да обръщат тренда. И Харис, и всеки евентуален друг кандидат ще стартират от позицията на изоставащ, която ще трябва да трансформират в догонващ, и същевременно демократите са в политически цайтнот.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения и бивш заместник-министър на външните работи, на въпрос дали кампанията стартира отново след отказа на Байдън да участва в изборите, и дали оттеглянето дава предимство на Тръмп, или увеличава шансовете на демократите.

