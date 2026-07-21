Противоречивите сигнали, които България изпрати по темата за войната в Украйна, поставиха под съмнение последователността на външната ни политика. Според бившия заместник-министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков обаче не става дума за липса на официална позиция, а за разминаване между отделни политически действия, което поражда повече въпроси, отколкото отговори.

„Разминаването около Киевската декларация по-скоро поражда въпроси, отколкото носи политически ползи“, заяви Кючуков в интервю за bTV Radio.

По думите му позицията на България по отношение на войната в Украйна всъщност е достатъчно ясно очертана.

„Има една достатъчно ясно изразена позиция по отношение на войната в Украйна. Това, което предизвика въпросителни, беше случилото се около Киевската декларация, но това са събития и документи от различен характер“, обясни дипломатът.

Според него е важно да се прави разграничение между официалната външнополитическа линия и конкретните документи, подписвани в рамките на международни формати.

„Българската позиция е тази, която официално се заявява от правителството. Именно тя определя външнополитическата линия на страната“, подчерта Кючуков.

Той не приема тезата, че разминаването е било целенасочено или е обслужвало политически интерес.

„Чуха се обвинения, че правителството говори едно в чужбина и друго в България. Според мен това не е същественото. По-важното е, че подобно разминаване по-скоро поражда въпроси, отколкото да носи някаква политическа полза“, коментира дипломатът.

Любомир Кючуков обърна внимание и на характера на документите, приемани в рамките на подобни международни срещи.

„Около Киевската декларация се изговориха много неща, но е важно да се припомнят няколко основни принципа. Документите, които се приемат в подобни неформални формати, не са юридически обвързващи, но ангажират политическите позиции на държавите“, обясни той.

Според него именно това разграничение често остава неразбрано в обществения дебат.

Дипломатът подчерта още, че подготовката на подобни документи следва установени международни процедури и не бива да бъде разглеждана извън дипломатическия контекст.

По думите му именно ясната и последователна комуникация е ключова за доверието към външната политика на България, особено в условията на продължаващата война в Украйна и нарастващото напрежение в международните отношения.