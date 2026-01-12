„Президентът участва в служебно качество на всеки един етап от съставянето на графика за провеждането на изборите и в неговите основни части. Румен Радев политикът, отдавна се държи като такъв, ако го видим на терен, би било интересно. Не е пропуснат моментът, може би това е част от стратегията му да се качи в 12 без 2, както обясни той, когато най-малко очакваме, за да нямат възможност да му задават неудобни въпроси, и за да бъде светлината на прожекторите изцяло върху него, и най-вече защото няма структури и няма хора около него, с които да направи партия. Така че най-доброто тепърва предстои, не знам дали ще бъде най-добро за политиката в България и за нас като гласоподаватели.“ Това коментира в ефира на bTV Radio политологът Любомир Стефанов.

По отношение на евентуални партньори и опоненти на Радев, Любомир Стефанов посочи: „Такива, които са заплашени от потенциален негов проект, ако се случи той, когато се случи, са всички политически сили, и най-вече наши съграждани, които не са гласували, тъй като амбицията на политика Радев по неговите изявления като президент е да въвлече голяма част от съгражданите ни, които са пропуснали голяма част от последните няколко избирателни цикъла. Така че всички на терен би трябвало да бъдат равно заплашени от неговата политическа еманация, когато и ако някой ден това се случи. Но смятам, че той самият няма да се заяви категорично, тъй като с мълчанието си ще бъде припознат от наши съграждани, които иначе, ако той вокализира позициите си, подобно на онази прословута по време на кандидатурата му за втори мандат, биха отблъснали едни и биха привлекли други.“

„Това, което Борисов твърди е в типичен стил начало на предизборна кампания - диверсификация на щетите. Защото другите може да са олевели, те никога не са крили своя идеологически профил, но ние не видяхме алтернативен вариант на бюджет, който е произведен само и единствено от ГЕРБ.“,каза още Любомир Стефанов.

„Българските партии трудно преглъщат реалността, в която от 36 години формулата на управление е коалиционна. Не искат да си го признаят, защото е по-лесно да размахваш пръст, да имаш ясен определен враг или всички да са ти противници и само ти да знаеш как се кара колата, което по условие е несъстоятелно, най-вече невярно, и непотвърдено от практиката твърдение. Ще видим кой с кого и защо, по-скоро виждам някои партии, формации или коалиции, които да заемат ролята на естествен балансьор, и да бъдат структуроопределящи за състава на бъдещата коалиция, защото не смятам, че нови проекти биха могли да мобилизират такава подкрепа, за да прескочат тази бариера за влизане в парламента.“, посочи още той.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.