„Ако приемем, че това е симптоматично, да, натрапват се някакви изводи, но ми се ще все пак да изчакаме вота на гражданите, който е единственият решаващ фактор за подредбата на парламентарно представените групи след изборите на 9 юни, тогава да влезем в детайли, защото да, днес изглежда – ден преди парламентът да прекрати работата си, под плен на емоциите, че се казаха някакви неща и взеха решения, които са много конюнктурни и изглеждат като пореден акт в една предизборна кампания, отколкото на някакви други знакови политически изяви. Това, което виждам аз е, че се правят някакви опити може би за конструиране на други мнозинства. За ГЕРБ и ДПС отдавна подозираме или сме знаели подсъзнателно, че работят доста добре заедно поради една или друга причина. От друга страна Продължаваме промяната като че ли все още си търсят място. Днес това, което ми направи впечатление е, че нападките бяха сведени по-скоро до метафорично ниво, не толкова към г-н Желязков, колкото към политиките, които той е прикривал или защитавал, недоосветявал, не бяха насочени директно към Борисов и ГЕРБ, което означава, че ПП-ДБ си дават сметка кой ще бъде може би единственият техен партньор след 9 юни.“ Това каза в ефира на bTV Radio политологът и университетски преподавател Любомир Стефанов по повод отстраняването на Росен Желязков от поста председател на Народното събрание.

Цялото интервю за днешното гласуване в парламента и предстоящите избори, можете да чуете на звуковия файл.