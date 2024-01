Влиянието на изкуствения интелект върху работните места може да се усети към края на 2025г., смята експертът по киберсигурност Любомир Тулев. По данни на МВФ, около 60 процента от работните места в развитите икономики могат да бъдат засегнати от изкуствения интелект.

„Със сигурност няма как това нещо да стане в рамките на една година, това е процес, който ще отнеме известно време. От друга страна нека да обърнем внимание на фактите. ChatGPT беше пуснат официално за публично ползване октомври 2022г. От момента на неговото пускане, огромният пик беше забелязан в рамките на март-април 2023г. Ще кажа една статистика. Оказва се, че в най-върховия момент, в пика на ковид пандемията глобално в света хората, които са търсили ключовата дума ковид в Googlе, ако си представим, че най-големият пик е Х, то март и април месец миналата година, когато е бил пикът на търсенето на ChatGPT и въобще AI, свързаните термини, е Х плюс 25%. Или иначе казано, преведено, дори в най-върховите си пикове нещо, което не ни се беше случвало като ковид пандемията, въпреки това световното общество не беше чак толкова заинтересовано, колкото е в момента на практика с едни 25% повече около това, което се случва около изкуствения интелект. Така че дори най-големите песимисти в началото, отчитайки, че с пускането на ChatGPT чатботът ще бележи огромен интерес сред потребителите по целия свят, не очакваха такова бурно развитие. Компанията OpenAI дори предвижда следващата година да има 500% ръст на своите приходи и въобще оборот, свързан с работата си с изкуствения интелект. Всичко това говори да кажем, че никой не може да даде правилната формула и статистика, че това, за което говорим в момента- замяната или подмяната, оптимизацията на дейността на хора кога точно ще се случи. Защото процесите са толкова динамични, че можем да видим такава подмяна дори в следващата година, но може да се случи в рамките на една-две години. Една такава промяна би се случила по-скоро през 2025г., защото тази година тази технология все още ще се развива изключително динамично, от друга страна знаете обаче, че вече Европа върви и е пред приемането на закон, с който да регулира употребата и използването на изкуствен интелект. Тоест ще имаме европейско законодателство, което все пак да оказва кога и под каква форма можем да използваме изкуствения интелект. Това законодателство се очаква да бъде прието в началото на 2024г. Познавайки европейските практики, времето за транспониране на това законодателство в държавите-членки е около 2 години обикновено. Това означава, че в началото на 2026г. трябва да има такова законодателство. И според мен водещите компании, които са тръгнали в тази посока да имплементират все повече и повече изкуствения интелект, едва ли биха правили резки промени, свързани с освобождаването на хора, преди да видят каква би била регулацията на ниво Европа, и как това би се отразило всъщност на техния бизнес. Така че такава широка оптимизация на хора, на позиции,на работни места би се случила по-скоро в края на 2025г. по мое мнение.“, коментира Любомир Тулев.

