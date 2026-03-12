Служебното правителство ще осигури средства за 5% увеличение на заплатите в Български пощи, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт във всички общини в страната. Решението беше обявено от министъра на финансите Георги Клисурски и министъра на транспорта Корман Исмаилов, след преговори със синдикатите. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира пред bTV Radio, че това увеличение от 5% не решава проблемите, но след съставяне на редовен кабинет ще настояват за още 10% ръст.

„За съжаление не ги решава, добре че бяхме ние да осветим това нещо, тъй като много хора не знаят, че 80% от работещите в пощите, над 5000 човека са на минимална заплата. Това не решава проблема нито при тях, нито в градския транспорт в София, Русе, Варна и останалите градове, нито в БДЖ или в НКЖИ например, но в крайна сметка нямаме бюджет за 2026г., имаме удължителен закон. И в удължителния закон дадоха 5% за всички останали, обаче за тези хора, които са работещи в държавни дружества и там заплатите минават на принципа на субсидията, бяха забравени от тези, които приемаха първия удължителен закон и това, което искахме е поне да са на една основа работещите в обществения сектор с тези 5%, които бяха дадени на всички останали. И на едните, и на другите не стигат, затова ние искахме минимум 10%, на места даже 15 – например в градския транспорт в София, но остатъкът, който не стига ще си го търсим вече с редовния бюджет с редовния кабинет като минат изборите, тъй като ограниченията на Закона за публичните финанси в момента са много рестриктивни и ние повече от това не можем да направим. Даже и това, което се случи – благодаря на финансовия министър от името на всички работещи – над 30 хиляди човека получиха 32 милиона евро за ръст на заплатите. Да, не стигат, да, малко са, но ще ги вземем. Ако някой не му харесва, да не ги взема, ще вземем 5%, и ще искаме още 10 оттук нататък.“, посочи Любослав Костов.

Целия разговор за доходите и помощите, които обмисля кабинетът за най-уязвимите групи хора и за бизнеса заради по-високите цени на горивата, можете да чуете на следващия звуков файл.