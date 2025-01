“Дупката в бюджета не е 18 млрд.лв. 18 млрд.лв. са допълнителните разходи, които трябва да направим спрямо миналата година.” Това обясни в ефира на bTV Radio Любослав Костов - главен икономист на КНСБ и директор на Института за социални синдикални изследвания. “Само, че към тях трябва да добавим поне 6 млрд.лв. допълнителни приходи, които идват от естествения растеж на БВП, така както са го планирали като прогнози и МФ, БНБ. Реалният дефицит е 12 млрд.лв. От тези пари ние трябва да направим 3%, а 3% спрямо прогнозния БВП е 6 млрд.лв. Задачата пред новия министър на финансите е да намери комбинация от допълнителни приходни мерки или намалени разходи, с които да запълни дупка от около 6 млрд.лева. Тоест дупката е около ⅓ от тази, за която се говори публично.”, допълни той.

Цялото интервю с Любослав Костов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.