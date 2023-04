Главният икономист на КНСБ Любослав Костов коментира пред BTV Radio, че държавата е в добро финансово състояние и заложеният от служебния кабинет дефицит от 6,4 % не отговаря на реалността. Според него всичко се прави, за да няма увеличаване на доходите.

„6,4 % дефицит – той не е толкова, не са заложени много неща и в приходната част, значително са надценени капиталовите разходи. Като погледнем какво се случва с приходите, предвидено е БВП да нарасне с 19 милиарда лева за тази година и на този фон държавата да събере едва 1 милиард лева допълнителни приходи, което е около 5%. Традиционно държавата назад в годините, пък и откакто се води такава статистика, събира около 40%, което при равни други условия би могло да донесе около 6 милиарда и половина допълнителни приходи над тези, които са заложени. Отделно от това 2,8 милиарда лева не са заложени в приходната част по линия на Плана за възстановяване, а са разчетени като разходи в капиталовата програма. С 2 думи, ако съберем 1+2, реалният, истинският, действителният дефицит е около 2,5-2,8%. Онова, което се внася в момента, аз не разбирам защо се внася в този вид, при положение, че самото МФ заяви първоначално, че ще внесе бюджет 3% с данъчни промени, със свръхпечалби, с връщане на ДДС на 20%, и т.н. Аз не разбирам какъв е този завой в момента и защо трябва депутатите да са поставени в такава ситуация, като това не е действителният дефицит. Аз искам много ясно да го кажа, тъй като в момента имам чувството, че тече някаква пропаганда да се режат разходи и че държавата ще фалира. Напротив, държавата си е много добре, и дългът ни е нисък, и дефицитът е под 3%, ако гледаме реално“, коментира Любослав Костов.

„Категорично няма да се наложи да теглим 13 милиарда дълг, може да се наложи да теглим някакъв дълг, но поне ще бъде наполовина от тази сума и той няма да влоши съотношението, тъй като БВП е предвиден да нарасне с 19 до 20 милиарда лева. Така че държавата не е изправена пред някакъв фискален риск. Това, което искам да кажа е, че политика по доходите няма и имам чувството, че всичко се прави с цел да няма такава в парламента и в момента, тъй като за ръст на доходите на хората, които се финансират от обществения сектор са необходими 700-800 милиона лева, на фона на 77 милиарда разходи в бюджета и в момента ни се обяснява как няма пари, защото дефицитът бил много голям. Напротив, това не е действителният дефицит и разчетите го показват ясно“, каза още главният икономист на КНСБ.

КНСБ ще настоява данък печалба да се вдигне от 10 на 15%, така както препоръчват европейските практики и практиките на ОИСР.

