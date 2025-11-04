„Бюджетът излезе снощи, около 500 страници мотиви, предложения, нас ни викат днес на малка Тристранка, да ни питат какво мислите по 500 страници, които снощи са ни пратени, а утре на голяма Тристранка в 10 часа трябва да даваме и писмени становища. Първо не се прави така. Това е ерозия на социалния диалог и тук огромна червена точка в минус към изпълнителната власт, защото тя ни подценява по този начин, тъй като нашата експертиза е особена, всеки си гледа от гледна точка на хората, които представлява, но нали това е ролята на властта да балансира между нас и бизнеса, и да вземе най-доброто. Ние даваме по 20-30 страници становища по законопроекта за бюджета и колкото повече време имаме да се подготвим, толкова по-добре и за народните представители после, за законодателната власт и т.н.“, каза в студиото на bTV Radio главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

„Това, което успяхме да прочетем – има много неща, с които не сме съгласни, но има и такива, които са хубави и моят апел тук е да сме малко по-балансирани и да не залитаме в крайности. Да вземе някой от тези икономисти, които чертаят Апокалипсис по телевизията от сутрин до вечер, да се пробва да върже рамката и да се опита да удовлетвори и работещите, и бизнеса, и хората в частния сектор, и хората в обществения сектор, които също не са спрели да се трудят. В крайна сметка това е някакъв възможен бюджет. Когато Всички не са доволни, очевидно се търси баланс и на мен ми се ще, понеже е първият бюджет в евро, да кажем нещо хубаво. Има ръст в разходите за персонал, макар и най-малко в целия бюджет, те нарастват със 7,5% , за капиталовата програма нараства с над 20%, другите разходи растат двуцифрено, но все пак има някаква политика по доходите, макар и 5% извън тези, които идват по законови разпоредби, малко ли е, много ли е – разбира се, ще има недоволни. Но ако някой каже, че бюджет 2026 е напрегнат и има проблем, да, той е напрегнат и има рискове, но тези рискове не са по линия на разходите за персонал. Ние се отнасяме по-скоро позитивно, отколкото да критикуваме от сутрин до вечер един бюджет, който е видно на каква основа почива, видно е какво е законодателството. Реалната политика, която държавата прави в политиката по доходите е 138 милиона евро от всички над 50-60 милиарда евро разходи, които правят, така че нещата бяха ясни отдавна“, посочи Костов.

„По линия на доходите - не е честно едни хора да вземат тази година 50%, а други 5%. И това следващата година продължава. Ние нямаме проблем с общата сума, която се дава за доходи. Имаме проблем с нейното разпределение и структура. Хора второстепенни разпоредители в земеделието, които работят – като общинските дирекции, ИА „Борба с градушките“, ИА „Рибарство и аквакултури“, работещите в НОИ ще вземат 5%, а ще администрират пенсии, които ще нараснат повече от тяхната заплата. Работещите в НАП събраха над 20% повече ДДС тази година и голяма част от приходите, за да закърпим 3% дефицит, който беше на ръба, се дължи на тези хора на терен, не на чантаджиите и тези хора, които ги цитират. Те са малко, те са 1-2-5% от всички. Онези хора, които ходят, събират, администрират данъци, те взеха 5-6 % тази година. Не заслужават ли ръст на заплатите, когато очакваш от тях 35% подобрена събираемост на ДДС?“, обясни главният икономист на КНСБ с какво не са съгласни.

Целия разговор за бюджета за догодина можете да чуете на следващия звуков файл.