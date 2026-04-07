„Нямаме отговор и много е странно да искаме НСТС да се свика през медиите, така публично. Обикновено ако се случва нещо от такъв характер, а то е от огромен мащаб, утре не знаем с какви цени на петрола ще се събудим, буквално борсите ден за ден гледаме какво се случва. Премиерът Гюров ни викна на една среща преди 10 дена, първо работодателите, после нас, да ни пита какво мислим. Ние казахме, че подкрепяме неговата инициатива да ни вика на отделни срещи и да ни пита, но накрая като излезе с общ пакет от мерки, трябва да го обсъдим в Националния съвет за тристранно сътрудничество, където е мястото на тристранния диалог, а не така поотделно да ни вика и да ни пита – вие какво мислите. Той си записа тогава и обеща да го свика и на следващия ден вечерта, един петък беше, направи пресконференция, на която обяви едни мерки. 99% от тези мерки бяха ориентирани към бизнеса, в което няма лошо, разбира се, че бизнесът трябва да бъде подкрепен, и в нашите мерки подкрепа за бизнеса предлагаме, но за домакинствата едни 20 евро предложи и това е. От тогава до днес ние нямаме обратна връзка, включително и на нашето отворено писмо, което пуснахме в неделя с предложение за 12 мерки, един пакет за второто тримесечие на 2026г., докато е служебният кабинет, докато встъпи редовен в сила и има всички инструменти на бюджета, да закрепим положението.“ Това коментира в студиото на bTV Radio Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, по повод искането на синдиката за свикване на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който да бъдат обсъдени предложените мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса.

„За домакинствата с ниски доходи, като под ниски доходи разбирайте 2 пъти линията на бедност в страната, предлагаме субсидия за хранителни продукти, която да бъде равна на 2 пъти малката потребителска кошница. С тази субсидия всеки нискодоходен българин да може да влезе в магазина и да си купи 2 пъти сиренето, кашкавала, хляба, всичко онова, което присъства на нашата трапеза като някаква временна мярка. Предлагаме таван на надценките на хранителните стоки, тъй като не е нормално цените на едро до дребно по 70-80-90 % надценки да има. КЗК излезе и доказа, че има основание за картел в един сектор. В крайна сметка трябва да се изсветли цялото ценообразуване по веригата, за да знаем тази цена, която я виждаме, в резултат на спекула ли е, в резултат на пазара ли, в резултат на това, което виждаме в Близкия изток ли, за да си направим сметката и напълно осъзнаваме, че тези мерки – например да се даде възможност за безлихвено разсрочване на сметки за електроенергия на домакинствата, и още няколко такива, те са временни, само за едно тримесечие и няма да бъдат достатъчни. Нашата идея по-скоро не е да правим хората по-богати, няма как в тези условия, а да им запазим покупателната способност, защото цените на петрола няма да паднат под 100 долара, дори войната да приключи днес, а няма такива изгледи, поне още няколко месеца ще има такова напрежение и това ще се отразява с един лагов ефект от около седмица до 10 дена върху цените на колонките на дизела и бензина, върху хранителните стоки. Поради тази причина предложихме комплекс от мерки, половината отива към домакинствата, половината към бизнеса, с акцент общественият транспорт, искаме субсидии за обществения транспорт, за да не вдигат цената на билетите, било то железопътен или градски, там пък, където няма обществен транспорт, да се подпомагат хората с леки автомобили с определен лимит на месец, частните фирми също така в зависимост какво е МПС-то, напълно безплатен транспорт предлагаме за преференциална категория граждани – пенсионери, ученици, хора с увреждания. Мисля, че това като ефект, ако ги съберете тези неща, не са кой знае колко, не повече от 300-400 милиона биха били, пък би било една степен на ангажираност на държавата повече от това, което към момента се ангажира.“, посочи Костов по отношение на мерките, които КНСБ предлага.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.