“Не пречи да имаме около 3% дефицит и адекватна политика по доходите, която да кореспондира с инфлацията. Очакваме в бюджета да са включени и 800 милиона лева за ръст на доходите с 10% на абсолютно всички, на които държавата е работодател” Това каза в ефира на bTV Radio главният икономист на КНСБ Любослав Костов. “Трябва да се компенсира със заден период. При всички положения, когато вдигаш доходите на мнозинството от хората, те ги потребяват, вдигат вътрешното търсене, а оттам и реалния растеж - като стимулираме покупателната способност на мнозинството от населението”, допълни той.

Цялото интервю с Любослав Костов може да чуете в прикачения звуков файл.