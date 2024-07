“Има няколко сектора с напрежение. На първо място е здравеопазването, тъй като там няма още подписан отраслов колективен трудов договор. Там диалога с министерството продължава” Това каза в ефира на bTV Radio Любослав Костов - главен икономист на КНСБ. “Предстои да видим как ще се развият нещата - със служебен кабинет или с редовен. В крайна сметка и за нас ситуацията е малко несигурна предвид политическата обстановка. Това, което ние като синдикати можем да направим в момента е винаги да сме коректив на която и да е власт. Здравеопазването е проблема в момента. Финансирането в Закона за висшето образование за преподавателите, тъй като трябват пари, за да се изпълни закона. Надяваме се Министерство на финансите да ги осигури. Беше прието и друго нещо за мините и ТЕЦ-овете, 250 милиона лева. Това всичко е от действащо законодателство, има приети нормативни актове, за които трябват пари, за да се изпълнят. За съжаление нещата като са приемани, не са планирани със съответните разчети и поради тази причина сега има напрежение. При всички положения ако няма решение, ранната есен най-вероятно ще има отраслови протести”, допълни той.

Цялото интервю с Любослав Костов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.