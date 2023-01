“Доходите ще успеят да догонят инфлацията през 2023-та година, но няма да могат да компенсират инфлацията през 2022г.” Тази прогноза направи в ефира на bTV Radio Любослав Костов - главен икономист на КНСБ. “Средната заплата нараства между 15-16%, колкото е и средногодишната инфлация през миналата година, но много често се дава за пример малката потребителска кошница и хранителните продукти, които поскъпват значително повече. Така, че средната класа загуби значително покупателна способност през 2022г. През тази трябва да има догонващ ръст на тези доходи. Ако инфлацията нараства с 10%, доходите трябва да нарастват с 15%”, допълни той.

