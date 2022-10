"Напълно постижима е заплата равна на 50% от средната за страната на база предходното полугодие. За първите шест месеца на тази година средната заплата е около 1720 - 1740 лева, като 50% прави около 860 лева. Това няма да струва на бюджета толкова много пари, така че не виждам причини това увеличение да не случи" Това заяви в ефира на bTV Radio главният икономист на КНСБ и директор на Института за социални и синдикални изследвания към Конфедерацията Любослав Костов.

Той изрази надежда обществото да не остане излъгано за пореден път и това, което са обещали политиците преди изборите да се случи и реално, за да могат хората да вземат заплата, която поне да съответства на цените в магазина, тъй като нетният размер на минималната заплата в момента е малко над линията на бедност. Костов прогнозира и тежка зима, която ще изправи всички ни пред изпитания и призова бъдещите управляващи към компенсации и за битовите и небитови потребители. Според него икономическата ситуация в страната не е толкова лоша, колкото се описва и добър прочит на финансовите разчети ще позволи напълно адекватни мерки.

На въпрос: „Очакват ли от КНСБ протести тази зима?“ икономистът отговаря, че ако няма промяна в доходите на хората, не се компенсира инфлацията и не се потуши натрупаното напрежение от КНСБ дори изразяват готовност да проведат протести.

Едно бъдещо редовно или служебното правителство би се справило по-добре в предстоящите трудни месеци.. и каква е визията на КНСБ за социално-икономическото развитие на България през следващите четири години?

Ще разберете, ако чуете цялото интервю с главния икономист на КНСБ Любослав Костов пред водещия Ясен Вакашински.