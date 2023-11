„Покрай протеститe през 2020-та и немалкото дела, които тогава се водеха, става ясно, че едно такова дело до приключване с някакво решение, с краен съдебен акт, продължава не по-малко от 2 и половина- 3 години. Това означава, че лицето, което се заема с подобно нещо, трябва да го има предвид. Същевременно пък опита, който натрупаха част от адвокатите, занимавайки се с такива дела, е безценен опит.“ Това коментира пред bTV Radio адвокат Людмил Рангелов във връзка с продължителността на делата за полицейско насилие, по повод случаите по време на протеста срещу БФС на 16 ноември.

„Гражданите, които са пострадали от полицейско насилие могат да търсят правата си по два начина най-малко – по гражданско-правен ред, тоест дело за непозволено увреждане в съд или през наказателно дело, където да се конституират вече като граждански ищци и частни обвинители, ако това, което е извършено срещу тях от полицейските служители представлява престъпление. А това нещо се установява след съответен сигнал до прокуратурата и съответната проверка, се преценява дали полицейски служители към конкретното лице са осъществили абнормено така да се каже насилие и то представлява престъпление. Това са пътищата, и двата са работещи, но трудно и дълго, изисква се голямо упорство, за да бъдат доведени до край. Преди всичко поради сложния път, по който става идентифицирането на конкретните лица и след това доказването на техните конкретни действия. Особено ако липсва видео материал, това вече става много трудна задача“, обясни адвокатът.

„Темата с полицейското насилие никога няма да бъде затворена, защото полицейското насилие често е ситуационно, най-често не е предварително планирано, нито от едната страна, нито от другата. Понякога има и такива случаи, специално между протестиращи, а може би някога и сред полицаите, има предварително такива намерения за ескалация, понякога и по най-дребен повод, но обикновено нещо се случва, което никакви планове на практика не могат да предвидят. Всеки човек е емоционален, полицаите също са хора с чувства и емоции, отсреща хората също така, представата за правилно и неправилно у едните и у другите когато се разминава, се стига до такива сблъсъци, но колкото по-контролирани, овладени и навременно прекратени са те, това е белег за добра организация, цивилизованост на обществото и трябва да вървим полека лека към такова развитие на нещата.“, каза още адвокат Рангелов.

