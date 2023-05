“Поръчителите на покушението срещу Гешев са лица, които са много тежко засегнати от действията на главния прокурор. Между тези лица трябва да се търсят евентуалните поръчители” Това каза в ефира на bTV Radio адвокат Людмил Рангелов. “Но те са толкова далече от извършителите, през толкова много посредници минава поръчката, че съм силно скептичен към каквато и да е възможност да се стигне някога с убедителни доказателства до сериозни изводи кои именно са поръчителите на това деяние. Даже и да се окаже в един момент, че са заловени извършителите, те самите нямат ясна представа точно кой стои най-отзад по тази верига на поръчка-посредник, докато се стигне до изпълнителите”, допълни той.

Цялото интервю с адвокат Людмил Рангелов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.