Противодействието на войната по пътищата започва още в училище, после преминава през обучението на водачите и контрола за спазването на правилата, а наказанията за крайната фаза. Това коментира пред bTV Radio адвокат Людмил Рангелов по повод предложенията за промени в Наказателния кодекс и исканията на близки на загинали при катастрофи за по-строги наказания на шофьорите, причинили смърт на пътя.

„Чрез законодателни промени специално по пътя на увеличаване на размера на наказанията за водачи, които са причинили ПТП с тежък резултат, смъртен резултат да речем, след употреба на алкохол и наркотици, не може да се търси намаляване на този вид престъпления. Самият закон по настоящем дава едни много широки възможности за налагане на наказания в такива случаи – и те са между 3 и 15 години лишаване от свобода, и 5 и 20 години. Накъде повече да се увеличават наказанията за тези престъпления, за да може да се удовлетвори общественото очакване, че по този начин техният брой ще намалее? Несериозно е, не работи по тази схема отношението на хората и на водачите към поведението им на пътя. Налагането на наказание е крайната фаза на един процес, който започва още с обучението на хората в училищата, след това в курсовете за водачи, след това минава през контрола по пътя, и едва накрая наказанието е някакъв фактор, който може да влияе в ограничаването на този вид престъпления. Родителите специално на загинали деца, това са изключително възможно най-тежко засегнати хора и всяко наказание на водач, който е причинил смърт на тяхно дете няма да ги удовлетворява“, посочи адвокат Рангелов.

