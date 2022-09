“За да се върнат българите от чужбина, са необходими две неща – правила и нормалност. Нашата страна трябва да стане една законова държава, без корупция, с нормална европейска среда. Българите ще се завърнат когато България предостави една достойна заплата, когато корупцията започва да изчезва, а бизнесите могат да работят нормално и да се развиват без да бъдат рекетирани. И нещо важно за хората на моята възраст е да отглеждаме децата си по спокоен начин, т.е. да знаем, че нашите деца ще получат добро образование и в България.“ Това каза в ефира на bTV Radio Магделина Китанова - кандидат за депутат от гражданската квота на “Продължаваме промяната” в 1 МИР Благоевград.

„„Продължаваме промяната“ е единствената политическа сила, около която може да се сформира правителство. Затова на 2 октомври хората трябва да изберат – да дадат своя глас или за задкулисието и статуквото или за хората, които направиха първите стъпки към промяната в България. Сега ни е нужно време, за да можем да си довършим работата“, каза тя.

Цялото интервю с Магделина Китанова пред водещата Тереза Захариева може да чуете в прикачения звуков файл.

Your browser does not support the audio element.

По време на предизборната кампания bTV Radio ви срещa с представители на гражданската квота и водачи на листи на 8 партии, които са на челните места в последното изследване на "Маркет линкс". Националното проучване е финансирано и реализирано съвместно от БТВ и Маркет Линкс, проведено сред сред 1024 лица над 18 г. в страната, в периода 17 - 23 септември тази година по методите на пряко- лично интервю и онлайн анкета. Според него, ако изборите бяха днес ГЕРБ/СДС биха получили 23,7% от гласовете, “Продължаваме промяната” – 16,9%, ДПС – 12,3, БСП - 9,9%, “Възраждане” – 8,7, Демократична България – 7,8%, “Има такъв народ” - 3.9%, “Български възход” – 2,5.