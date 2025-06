“Законът “Антиспекула”, който предлагаме не е уникален закон за европейската практика. България е единствената държава в Европа, която няма никакво законодателство, което да защитава потребителите от ръста на цените” Това каза в ефира на bTV Radio Мая Манолова от “Изправи се, БГ”. “Всички останали държави, независимо кога са влезли в Еврозоната предприеха набор от мерки, с които да защитят своите граждани от ръста на цените през последните години. Изключение прави само българското правителство, което и да е то и българският парламент. За да напишем този закон от “Изправи се, БГ” направихме законодателно проучване на практиката на всички държави-членки на ЕС, като най-широко използвахме опита на Хърватия. Подобни мерки - с налагане на цени, пределни надценки, публично обявяване на цените на продуктите, връщане на цените към предходен период, забрана за въвеждане на нови такси или увеличаване на съществуване на нови такси. Всички тези мерки са прилагани в европейски държави”, допълни тя.

Цялото интервю с Мая Манолова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.