“Във всяка една от последните години банковите такси се увеличават поне 2 пъти годишно с от 20 до 50%” Това каза в ефира на bTV Radio лидерът на гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова. “Такова увеличение беше започнато и от началото на тази година, което заедно с повишаването на цената на тока, водата, на природния газ, на цените на храните поставя в много тежка ситуация семейните бюджети и изобщо оцеляването на българските граждани. Още повече, че тези повишения на банковите такси, които в началото на тази година са в рамките на между 20 и 40% са абсолютно необосновани, тъй като банките и в момента реализират огромни печалби. За 2023-та и 2024-та година печалбата на банковия сектор е в размер на 3 млрд. и 400 млн. лв., от които 1 млрд. и 500 млн. лв. е печалба от такси и комисионни”, допълни тя. "Изправи се.БГ" започна национална подписка за таван на банковите такси.

