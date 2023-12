Повече пари в помощ на родителите, които отглеждат деца с трайни увреждания се предвиждат в бюджета за 2024 г. Промяна в сумите не е имало от 2017-та. Размерът на помощта, която семействата получават, зависи от степента на увреждане на детето. Ако увеличението се приеме, месечно сумата ще започва от 450 лв. При ТЕЛК между 70% и 90% увреждане ще е 570 лв., а при над 90% – 1180 лв. От социалното министерство са предложили ръст с близо 40%, но одобреното от Министерството на финансите е около 27%. Въпреки тази крачка, родители на деца с увреждания смятат, че е нужно двойно увеличение. Своите истории в ефира на bTV Radio разказаха две майки - Боби Тодорова и Нели Расийска.

Цялото интервю за случаите на техните деца и от какви средства се нуждаят за отглеждането им, чуйте на звуковия файл.