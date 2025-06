„Когато Законът за въвеждане на еврото влезе в сила, санкциите, които предвижда са от най-различно естество, именно с цел защита на хората. Най-тежката е принудителната административна мярка като вид санкционна мярка, която ни дава правото като контролен орган при необосновано завишаване на цените, което стъпва на обективни критерии, които сме разработили, за да може в определен срок да ги задължа в определен срок на върнат цената на равнището, което е било преди необоснованото й завишаване. Също така да възстановят щетите, имуществените вреди, които са нанесли от необоснованото увеличаване на всеки един гражданин на наша територия.“ Това обясни пред bTV Radio Мария Филипова, председател на Комисията за защита на потребителите.

„Към момента извършваме съвместни проверки по места с Националната агенция по приходите, като проверките са на база на разработена оценка за риска и към момента проверяваме търговските обекти, които са с най-голяма степен на риск, а именно хранителните магазини, а също така и заведенията за развлечение и хранене, всеки в рамките на своите правомощия и компетентност. Като разбира се, по отношение на цените трябва да кажем, че от хранителните вериги вече започнаха и бих искала да кажа на хората да обозначават цените на своя добра воля в лев и в евро, за да може този 15-месечен срок, който е предвиден в Закона за въвеждане на еврото в Република България всъщност те да го удължат и да помогнат на всеки един от нас да свикне по-лесно с двете валути, съответно с правилата на превалутиране, с правилото на закръгляване и по този начин тази тяхна добра практика, благодаря за което, ние сме я обсъждали в рамките на Координационния съвет за въвеждане на еврото, благодаря, че доста по-рано адаптираха своите системи и вече показват част от тях услугите си в лев и в евро, и всички ние сме свидетели, дори когато получаваме самите касови бележки от услугата.“, посочи Филипова за проверките, които се извършват в страната.

За различните шрифтове на цените в левове и в евро при някои търговци, за които сигнализират потребители, Филипова посочи: „Там, където сме установили, че има несъответствие в шрифта, даваме съответните указания. Тук държа да кажа за хората, че това не е задължение на търговците в момента за двойно обозначаване на цените в лев и в евро, това те го правят доброволно, за да може всеки един от нас да свикне с двойното обозначаване, правилата за превалутиране и закръгляване. А иначе един от основните принципи, който е заложен в Закона за въвеждане на еврото в Република България е именно този за защита правата на потребителите – те да не са в по-неблагоприятно положение след въвеждане на еврото, отколкото биха били преди приемане на еврото като официална парична единица на България. И в тази посока сме разработили образци на сайта – като влезете на сайта на КЗП, в категорията за еврото може всеки да види видовете образци при онлайн пазаруване и при пазаруване на място- как може да бъде обозначено и как законът позволява различни видове обозначавания. Шрифтът трябва да е ясен, трябва да е четливо, недвусмислено, разбираемо за хората, и да не въвежда в заблуждение. Законът е категоричен в тази посока и ние следим това, въпреки че все още не е законово задължение, за да можем да адаптираме всички търговци по места да си знаят и правилно да прилагат закона, защото има специфики в някои от търговските субекти, в отделни населени места няма етикети, има стикери върху конкретния продукт. Тогава се задава въпросът как да се постъпи – трябва с аналогичен по размер стикер, със същия размер на шрифта да се изпише ясно, четливо и недвусмислено в двойната валута, доброволно на този етап. Иначе самото задължение за двойно обозначаване влиза в сила един месец след окончателното решение на европейските институции и заедно с влизането в сила на Закона за въвеждане на еврото.“

Целия разговор с Мария Филипова можете да чуете на следващия звуков файл.