"За нас това остава един последен шанс да покажем, че посоката, в която се върви е сбъркана и тя ни притеснява. Дори да излезем извън рамките на конкретния бюджет, дори да излезем извън рамките на това в колко часа е изпратен бюджетът, липсата на диалог, има нещо, за което говорим последните няколко години и това е, че прекалено натоварваме бюджета с нови дългове, които харчим за покриване на текущите си разходи. На това нещо трябва да се сложи просто една спирачка. Трябва да се спрем, да се огледаме, да видим ограниченият ресурс, с който разполага България как може да ни носи по-добро благосъстояние на всички нас. Ако бяхме участвали на заседанието на Тристранния съвет, щяхме да възпроизведем вероятно ситуацията от предходните години, в които има много шум за нищо. Защото виждаме, че след тези дискусии, които формално трябва да се проведат, на практика липсва коментар по принципни въпроси – за какво разходваме парите, които генерира българската икономика, къде ги инвестираме, каква възвръщаемост очакваме, ние свикнахме да благодарим за това, че дефицитът е 3%, забравихме времената, в които имахме бюджетни излишъци, споровете тогава бяха, че се харчат непрозрачно. От години предупреждаваме, че ако се продължава със същите темпове, на практика няма как да не се стигне до увеличаване на осигуровки и данъци. Виждаме – първата стъпка е направена вече с предложенията в бюджета за ДОО и държавния бюджет, но аз не смятам, че ще се спре с тези мерки, това е начало. За нас моментът е ключов като период, в който се намираме, че това не е устойчиво във времето, разходите ни растат с много големи темпове, за което не можем да упрекваме сегашното правителство. Това са мерки, които последните няколко правителства сложиха в законодателството. Това е ясен сигнал, че посоката е сбъркана, един апел за реален диалог, някой трябва да каже, че царят е гол и работодателските организации се оказаха този някой." Това каза в ефира на bTV Radio Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара.

Целия разговор за предложенията в бюджета и аргументите на бизнеса, можете да чуете на следващия звуков файл.